Dopo la fine della storia con Giorgia Meloni e lo stop a Mediaset, Andrea Giambruno riappare in pubblico. Ecco dove è stato visto.

Indubbiamente non deve essere un momento facile in casa di Andrea Giambruno dopo la rottura della storia con la Premier Giorgia Meloni e lo stop ricevuto da Mediaset dopo gli ormai diventati famosi fuorionda che lo hanno visto protagonista. Il conduttore e giornalista, però, ha deciso di non nascondersi e, infatti, è stato subito pizzicato in pubblico per quella che si potrebbe definire la prima “uscita ufficiale” dopo il caos.

Andrea Giambruno a Bergamo con la figlia

Dopo i fuorionda di Striscia la Notizia e la decisione di Giorgia Meloni di annunciare la fine della loro relazione, Giambruno ha ricevuto anche lo stop da Mediaset. Ultimi giorni decisamente non semplici per l’uomo che, comunque, ha deciso di non “nascondersi”. Anzi.

Infatti, prima Dagospia e poi diversi altri media di informazione, lo hanno pizzicato in quella che è già stata ribattezzata la prima “uscita ufficiale” dopo il caos.

Il giornalista e conduttore è stato visto e Bergamo. Per la precisione in un centro commerciale, nello specifico l’Oriocenter a Orio al Serio. L’uomo era in compagnia di sua figlia Ginevra, avuta dalla Premier Meloni. Con loro anche la cuginetta della bimba e altre persone non conosciute.

“L’avvistamento” è avvenuto sabato 21 ottobre, intorno all’ora di pranzo. Nello scatto condiviso e visibule sui social, si vede l’uomo seduto al tavolino di un bar, vestito con abiti casual e una faccia non esattamente tranquilla, probabilmente per via delle note vicende di questi giorni.

Di seguito anche un ironico post su X del noto conduttore e attore Luca Bizzarri proprio sull’ormai ex della Meloni:

Comunque quando sei nel mezzo di un casino e tutto il paese parla di te cosa c’è di meglio di un bel pranzetto all’Oriocenter? Un posticino giusto così, riservato. #GIAMBRUNO — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) October 22, 2023

