Curioso paragone fatto da Giacomo Urtis dopo aver ammesso di aver tentato di accedere al Festival di Sanremo 2024.

Dopo aver fatto parlare per alcune dichiarazioni in merito alla sua volontà di diventare sempre più “al femminile”, Giacomo Urtis torna a far discutere. Il motivo? Una candidatura, non andata a buon fine, al Festival di Sanremo. Il chirurgo dei Vip ha parlato a Spyit, come riportato da Leggo, soffermandosi sul “no” ricevuto con tanto di paragone da lui fatto con… Arisa.

Giacomo Urtis: “Diventerò la nuova Arisa”

Urtis ha raccontato di aver mandato la propria candidatura, poi bocciata, per Sanremo. Sulla sua canzone ha detto: “Parla di amore senza identità, oggi si dice ‘queer’. L’ho scritta qualche mese fa proprio quando Giacomo e Jenny hanno iniziato a vivere e a convivere nella stessa persona”, ha aggiunto facendo riferimento al suo sentirsi uomo e donna. “Oggi sono una person* diversa e mi immagino il mondo tutto colorato, come un arcobaleno. Il titolo è ‘Giacomo contro Jenny’”.

Quando nel corso dell’intervista gli è stato chiesto se, nel caso in cui fosse stato scelto per la kermesse musicale, sarebbe stato più Giacomo o più Jenny: “Avrei fatto entrambe le cose, magari una sera da Giacomo, una da Jenny e un’altra da entrambi. Non mi nascondo più, se un giorno mi sento Jenny è giusto che mi comporti da Jenny, senza censurarmi in nulla”.

Non manca poi un passaggio molto curioso dove Urtis ha spiegato di avere in mente un modello da voler raggiungere: “Sono stati esclusi grandi nomi della musica italiana, ci ho sperato ma non posso ritenermi delusa della sua scelta. Non ha preso Arisa, dubito avrebbe preso me, anche se abbiamo due vocalità diverse. Studio canto da qualche anno e, sono certo, che tra qualche anno potrò diventare anche una ‘nuova Arisa’, voce simile ma con una marcia in più”.

Di seguito anche un recente post Instagram del chirurgo dei Vip:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG