Veronica Peparini e Andreas Muller tornano a Verissimo. La loro scelta ha provocato grosse critiche a cui il ballerino a risposto a tono.

L’annuncio della dolce attesa a Verissimo, le notizie successive sulla gravidanza problematica e, ora, il ritorno nella trasmissione di Canale 5 per parlare, probabilmente, di come stanno andando le cose. Veronica Peparini e Andreas Muller saranno di nuovo al centro dell’attenzione e, anche per questo, la loro decisione di tornare in tv ha generato non poche critiche da parte di qualche haters sui social. Frasi inopportune a cui il ballerino ha voluto replicare duramente.

Peparini-Muller criticati: la replica del ballerino

Nelle scorse ore dagli account ufficiali di Verissimo è arrivato l’annuncio dell’ospitate della coppia Peparini-Muller, probabilmente per dare aggiornamenti riguardo la gravidanza della donna che ha subito delle difficoltà per via del fatto che essa sia “gemellare monocoriale biamgnotica” dove le piccole (sono gemelline femmine) “vivono in una unica placenta in due sacche distinte”.

Sotto al post Instagram della trasmissione, però, sono iniziati ad arrivare commenti bruttissimi legati al fatto che i due siano di nuovo in tv in un momento come questo. Qualcuno ha parlato anche che la loro decisione di andare in televisione sia legata al “guadagnare due soldi”, cosa che ha generato la forte rabbia del ballerino.

Muller, infatti, ha scritto attraverso una storia: “Domenica faremo un collegamento con Verissimo”, e poi – riportando un commento di un haters che diceva “Giusto per guadagnare due euro visto quanto gli è costata sta gravidanza” – ha proseguito: “Mi ero ripromesso di non cadere più nella trappola delle vostre malelingue, ma quando parlate senza sapere è giusto dare spiegazioni”.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio di Verissimo sulla coppia di nuovo ospite e i vari commenti negativi arrivati:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG