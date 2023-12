Le condizioni di Bruce Willis sembrano essere critiche. Alcune fonti hanno riportato i commenti privati della sua famiglia.

Come sta davvero Bruce Willis? Questa la domanda che i suoi fan si stanno facendo ormai da mesi, o per lo meno da quando erano diventate pubbliche le condizioni di salute critiche dell’attore. Le ultime informazioni che arrivano, va detto, non sono belle. Anzi. Una fonte vicina alla famiglia dell’uomo ha raccontato come starebbero le cose ai microfoni di US Weekly.

La salute di Bruce Willis: parla la famiglia

Secondo quanto si apprende da una fonte anonima che sarebbe molto vicina alla famiglia dell’attore le condizioni di Willis non sarebbero ottimali.

“Bruce ha giorni buoni e giorni cattivi, ma negli ultimi due mesi ci sono stati molti più giorni brutti che buoni. Questa esperienza ha unito ancora di più tutta la famiglia”, ha detto questa persona al media americano. “Nessuno sa quanto tempo sia rimasto a Bruce, quindi si stanno godendo ogni momento che hanno con lui. Bruce si prende cura di sé stesso, ma almeno un membro della famiglia è sempre con lui”.

A quanto pare US Weekly è riuscito a contattare altre persone. Infatti, un’altra fonte, ha confermato la situazione critica: “Sono tutti lì tutto il tempo. Una volta che a Bruce è stata diagnosticata la malattia, tutti si sono riuniti per mantenere intatto il ricordo della famiglia e per essere lì come un costante promemoria che lo amano. Tutto ruota intorno a lui”.

Un passaggio molto particolare e triste è arrivato poi a proposito del rapporto tra l’attore e le sue tre figlie che sarebbero accanto a lui davvero sempre: “Rumer e le sue sorelle amano così tanto il loro papà. Sono ben consapevoli che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo“.

Di seguito anche un vecchio post su Instagram di Demi Moore:

