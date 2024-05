Il noto artista Ghali ha raccontato alcune particolarità del suo privato che fanno riferimento alla salute della madre.

Momento molto particolare quello vissuto in queste ore da Ghali, intervenuto al Teatro Manzoni di Milano davanti a tante persone, donne, pazienti ed ex pazienti, dell’Istituto europeo di oncologia. L’artista ha voluto raccontare la sua esperienza con la malattia della madre, un tumore al seno. Diversi i passaggi toccanti del ragazzo che si è emozionato tantissimo ammettendo alcune delle sue paure.

Ghali e la malattia della madre

Tra le prime parole di Ghali una premessa: “Tutto bene, mamma è qui con noi”. L’artista è stato chiamato per parlare della malattia affrontata della mamma Amel, un tumore al seno, e lo ha fatto senza mai nominarlo, almeno all’inizio definendola come “quella cosa che è successa“. “Ho attraversato questa cosa per la prima volta nel 2001. Erano altri tempi, altre cure, anche un altro momento per me e lei. Ma, una volta superato, è cambiato tutto in meglio. Sono cambiate tante cose in me, in noi, nella nostra vita”, ha spiegato il cantante come riportato da Leggo.

La malattia della madre del giovane è arrivata quando lui frequentava le elementari e quando lui e la famiglia erano stati sfrattati. La cosa pazzesca è che una volta superato il male della madre, anche il resto delle cose è sembrato andare a sistemarsi da solo: “È entrata una luce nella nostra vita, ci hanno dato la casa, ho iniziato a vivere nel quartiere che poi mi ha cresciuto e che ci ha dato tanta creatività e tanta forza: Baggio, il mio quartiere. È entrata la fede, ho iniziato a credere tantissimo in Dio. Mi si è accesa la passione per la musica. Ne siamo usciti alla grande”.

La paura

Purtroppo, però, certe cose tornato e lo stesso Ghali ha spiegato: “Dopo tanti anni pensavamo di lasciarci la cosa alle spalle, ma durante il Covid è tornata. E abbiamo avuto la fortuna di essere seguiti da dei dottori incredibili e fantastici che ci hanno salvato ancora una volta, li ringrazio e faccio un applauso a loro. Provo tanta ammirazione per voi, mi ispirate tanto e siete anche un esempio”.

Confrontandosi col pubblico davanti a lui, l’artista ha spiegato che non sa quale sia il modo corretto per affrontare certe cose ma ha anche dichiarato: “Siete voi che mi avete salvato. Siete voi le amiche di mia mamma che in quel momento c’erano e che mi hanno tenuto compagnia, che venivano a prendermi alle elementari per portarmi in ospedale da lei. Siete voi, sono i dottori. Io ero semplicemente lì”.

Con grande emozione, poi: “Mi sembra un’occasione giusta per iniziare a pensare qualcosa. O magari ci scriverò una poesia o una canzone. È una cosa che mi sta a cuore, so che spaventa. E io sono spaventato. Ho paura di tornare, di riaprire certe porte, certe stanze. Per questo mi sto trovando in difficoltà”.

