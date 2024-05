Botta risposta social tra Aurora Ramazzotti e alcuni haters. Tutta colpa di una foto della showgirl con il piccolo Cesare e… un ciuccio.

Nuova foto social e nuova polemica per Aurora Ramazzotti. La giovane showgirl è stata presa di mira dagli haters per uno scatto con suo figlio, Cesare, e un ciuccio. La figlia di Michelle Hunziker, infatti, ha fatto ironia sulla sua “vita da mamma” ma ha generato una serie di reazioni, decisamente esagerate, da parte di qualche odiatore a cui non ha mancato di replicare.

Aurora Ramazzotti e la polemica con gli haters

Tutto è nato dopo un post su Instagram nel quale Aurora si è mostrata con il ciuccio di Cesare tra i denti e il bimbo in braccio, mentre sta per salire in un taxi. La ragazza ha anche commentato tale siutazione con grande ironia: “La mia vita riassunta in una foto”. Lo scatto, per altro di un noto fotografo, Pierpaolo feerreri, ha però generato diversi commenti antipatici da parte di haters.

Un utente, infatti, ha commentato: “La tua vita come tutte le vite di qualsiasi mamma, cara Aurora”, parole a cui la donna ha risposto: “E quindi non posso mostrarla? Fammi capire”. Da qui l’ennesima critica: “Sempre più basita… Non sa più che inventarsi per mettersi in mostra“. Inevitabile la seconda risposta della showgirl: “Infatti è stata dura inventarmi di entrare in un taxi con mio figlio… Non so come farò a farmi venire altre idee dopo questa…”.

I consigli alle mamme sull’alimentazione dei bimbi

La Ramazzotti è abituata a rispondere a determinate critiche e, siamo sicuri, questo episodio non resterà isolato da qui in avanti. Ad ogni modo, la ragazza non smetterà di condividere momenti della sua vita con il piccolo Cesare esattamente come fatto di recente quando aveva parlato dell’alimentazione del suo bambino dando qualche consiglio alle altre mamme: “Il mio non mangia sempre così eh, anzi, questa settimana siamo dovuti passare al cibo come il nostro perché lui si rifiuta di mangiare le sue pappe e, infatti, sto facendo molta difficoltà a dargli le verdure perché lui non le vuole, anzi inizialmente, non mangiava nemmeno il cibo nostro”, aveva detto Aurora che aveva voluto sottolineare come certe situazioni non andrebbero lette come dei “fallimenti” per i genitori bensì come una spinta per informarsi e trovare soluzioni.

