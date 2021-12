E alla fine bacio fu! Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, nella casa del GF VIP la scorsa notte è stata un turbinio di musica, balletti e baci! Quello tra Sophie e Gianmaria è stato il più clamoroso quanto il più atteso dal “playboy della mutua” che per mesi ha inseguito l’ex tronista di Uomini e Donne.

Nella 24° puntata del prime time Sophie e Gianmaria sono stati chiamati in Mystery Room innanzitutto per guardare le immagini e spiegare, dunque, cosa sta accadendo all’improvviso. Parla la Codegoni:

Gliel’ho detto, era inevitabile. C’è sempre stata una fortissima attrazione tra di noi che ho sempre cercato di nascondere. Più che agli altri che lo hanno capito, ho cercato di nasconderlo soprattutto a me stessa, poi ieri sera sarà stato il momento di divertimento tra di noi, senza farci discorsi lunghissimi, senza mettere pesantezze nel nostro rapporto e mi sono lasciata andare.

Signorini da studio scherza con la ragazza: “Non è che con la parrucca che portavi (Sophie portava una parrucca bionda durante l’aperitivo, ndr) hai cercato di proteggerti da una nuova identità e giocassi a fare una donna nuova?”

Sophie sta al gioco e si fa una risata: “Quando ci siamo baciati la parrucca l’ho tolta”

Gianmaria appare felice: “Io assolutamente, è innegabile il fatto che lei mi piaccia tanto, l’ho sempre detto. Com’è innegabile che anche se per un mese non ci siamo parlati, io l’ho sempre cercata con lo sguardo. Non ho problemi a dirlo“.

Entrambi sottolineano che la loro è solo una conoscenza (per ora): “Io sono tranquilla – dice Sophie – lui lo sa. E’ a conoscenza di tutto quello che io sento, la parte mentale ancora la dobbiamo approfondire meglio, quella fisica c’è sempre stata. Ad oggi è così“