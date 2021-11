Gf Vip 6, lite di fuoco tra Aldo Montano ed Alex Belli (VIDEO)

Nella puntata del Grande Fratello VIP andata in onda venerdì 5 novembre 2021, l’apertura è stata riservata – come facilmente prevedibile – alla rottura tra Aldo Montano ed Alex Belli. Lo scontro iniziato nella puntata di lunedì e proseguito nella mattina di martedì 2 novembre ha lasciato degli strascichi piuttosto evidenti nella casa. I due da giorni non si parlano, l’occasione per cercare un chiarimento lo hanno avuto in un faccia a faccia nella stanza superled.

Aldo e Alex hanno guardato il riassunto di quanto accaduto sia nella serata della festa di halloween, hanno ripercorso la lite di lunedì scorso e quindi lo scontro acceso di martedì mattina, quando la situazione ha rischiato di degenerare. Al rientro dal filmato, Aldo ha chiesto scusa per il suo comportamento: “sopra le righe di martedì mattina. Chiedo scusa a te, Alfonso, ma chiedo scusa soprattutto ai miei figli, a chi mi guarda a casa“. Alex reclama le scuse: “Le dovresti fare a me“.

Le voci si sovrappongono e la tensione inevitabilmente sale alle stelle. Montano giustifica perché, invece, le scuse dovrebbe farle l’attore a lui:

È iniziato tutto da una notte di ubriachezza tua e di Gianmaria. Tu, ubriaco fradicio te ne vai a casa e la mattina vieni da me a dirmi quello che mi devi dire. Se tu fossi venuto da me la mattina, direttamente, la cosa non sarebbe mai successa invece hai fatto un confessionale contro di me. Da uomo, non vai a vomitare cose fatte anche male. Vieni da me, in giardino e si fa quella discussione che te hai fatto al confessionale.

Tra le due parti non c’è maniera di riportare tutto alla calma. Aldo e Alex (senza nessuno che può dividerli) si riavvicinano anche in modo preoccupante ma per fortuna non accade l’irreparabile: “Tu mi dai del galoppino di Katia Ricciarelli – dice Alex Belli – Ti alzi alle 9 del mattino con gli occhi di fuoco che mi vuoi dare addosso. Hai la coda di paglia! Professi fairplay, hai aspettato stasera per chiedere scusa, anzi, hai chiesto scusa al pubblico, hai chiesto scusa a tutti tranne a me”.

Irremovibile, Aldo non ha intenzione di rivolgere altre scuse allo sportivo: “Ti ho chiesto scusa per martedì mattina, non per le altre cose che ho detto”. E’ chiaro che la situazione continuerà a far discutere e anche la casa è divisa: se Miriana è dalla parte di Aldo, a difendere Alex ci pensa Soleil.

Il video della lite a questo link.