Come facilmente prevedibile, Alex Belli ha aperto la ventottesima puntata del Grande Fratello VIP. Ciò che è accaduto nella puntata di lunedì scorso ha chiaramente condizionato il percorso dell’attore (squalificato dopo aver infranto le regole del programma e annullato le distanze di sicurezza da sua moglie Delia Duran) oltre che quello di Soleil Sorge, protagonista indiscussa della vicenda.

Alex ha scambiato due parole con Alfonso Signorini affermando che la situazione lasciata in sospeso poche ore fa vede l’ennesima lite con Delia. Tutto è stato documentato dal sito Whopsee che ha pizzicato i due all’aeroporto Milano Linate mentre discutono.

Prima del confronto diretto con Soleil, Alex ha potuto incontrare quattro dei vipponi che hanno criticato il suo atteggiamento e ciò che è accaduto: Katia Ricciarelli, Biagio d’Anelli, Davide Silvestri e Jessica Selassiè.

Vi assicuro che non sono un manipolatore né tanto meno volevo intossicarvi, vi chiedo scusa se sono comparso così e mi dispiace. Quello che ho cercato di fare è stato mettermi al vostro servizio per fare qualsiasi cosa. Abbiamo fatto tante cose insieme. Mi dispiace sentirvi dire questo perché in realtà mi è scappato quanto è accaduto. Voi non potete immaginare quanto potesse pesare questa cosa su di me. Quando ho sentito il mio amico al telefono per capire se rimanere o no mi ha detto che Delia stava male.

Alex ha modo di spiegare le sue ragioni davanti ai compagni…

Katia Ricciarelli si rivolge ad Alex:

Guardarti negli occhi mi emoziona tantissimo perché ti vedo cambiato. Mentre tu stavi qui (e sei stato grande per noi) eri impazzito. Tu volevi fare tutto e di più, ma in realtà tu ci hai soffocato con questa storia. Ci manchi. Tu sei un’altra persona, non sei quello là. Io potrei essere tua madre e lo dico per il tuo bene. Ora come stai?

La risposta di Alex Belli: “Ora sto bene. Sei stata la mia madre, la mia sorella. Però credo sia stato giusto che io sia uscito perché stavo mettendo a repentaglio la mia vita fuori e stavo facendo soffrire la persona che amo di più fuori da qui. Vi chiedo scusa se sono andato oltre.”

E ancora: “Soleil è veramente un’amica, la amo più di qualsiasi cosa di ciò che ho fatto qua dentro, ma se c’è una cosa che ho progettato durante questa mia avventura all’interno della casa è stata la mia uscita. Avevo già pensato di andare fuori“.

A Jessica Selassiè che in confessionale ha affermato: “Alex ha preso per i fondelli noi e il pubblico” l’attore ha risposto: “Tu hai vissuto con me il mio percorso. Ci è scappato di mano la cosa“.

Davide Silvestri: “Mi dispiace di quello che è accaduto. Io credo nell’amicizia vostra, pure noi due rimarremo amici. Ma ho visto due fasi di te nel momento in cui avrei voluto tirarti fuori da questa vicenda”

Biagio d’Anelli: “Questo reality ha tirato fuori chi è realmente Alex Belli. Dovevi fare una caccia al tesoro per cercare gli attributi per trattare con rispetto Soleil. Volevi spettacolarizzare le cose. Ti ho detto che avrei rispettato qualsiasi tua scelta se fatta con rispetto, non avrei fatto questi giochetti”

E se il confronto con la maggior parte dei suoi compagni è filata liscia… la situazione diventa letteralmente esplosiva con Biagio!

Alex Belli: “Ti mancano dei tasselli, non parlare così”

“Cerca di stare felice perché se tu sei contento, lo siamo anche noi” conclude Katia.