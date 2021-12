GF Vip 2021, Soleil Sorge ad Alessandro Basciano: “Mi mandi in tilt” (video)

Nuovi equilibri amorosi all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021’. Alessandro Basciano, dopo aver espresso le proprie perplessità sulla possibilità di una storia d’amore con Sophie Codegoni, è tornato alla carica con Soleil Sorge. I due concorrenti appaiono assai complici ma, ad oggi, faticano ancora a trovare un punto di incontro su un possibile interesse sentimentale.

L’ex tentatore di ‘Temptation Island’, però, non ha mai nascosto di trovarsi bene con la compagna d’avventura sotto diversi aspetti:

Io non andrò mai contro di te. Mi trovo molto bene e la pensiamo allo stesso modo su tante cose. Comunque lo sai che se vuoi possiamo dormire insieme, ti faccio compagnia anche lì. Se vuoi mettiamo anche le barriere che ti piacciono. Sono il tuo compagno, sono molto legato a te.

L’influencer, dal canto suo, invece, teme che possa cacciarsi in una situazione difficile da controllare. Fuori ad aspettarla c’è ancora il misterioso fidanzato, Carlo, che l’aspetta una volta terminata l’esperienza come inquilina nel loft di Cinecittà:

Comunque mi mandi in tilt quando ridi così. Sai che mi ricordi tantissimo un mio ex fidanzato? Dai che ce l’hai presente, inizia con la M. Ecco ridi come lui e mi fa effetto vederti.