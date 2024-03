Dopo l’uscita di Garibaldi dal GF, Perla ha avuto parole non troppo carine nei suoi confronti. Il fratello del ragazzo ha replicato duramente.

Eliminato ad un passo dalla finale del GF, Giuseppe Garibaldi torna a far parlare di sé. Questa volta, l’ex concorrente del reality di Canale 5 è stato, però, chiamato in causa da chi, invece, alla finalissima ci è arrivata: Perla Vatiero. La ragazza ha parlato del giovane generando anche una certa polemica con suo fratello che sui social è intervenuto per dire la sua.

GF, Perla contro Garibaldi

Nella Casa del GF, i concorrenti arrivati in finale hanno tirato le somme sul percorso. A far parlare in queste ore, le frasi di Perla su Giuseppe Garibaldi. La ragazza, infatti, ha avuto dei pensieri non troppo carini per l’ex concorrente.

“Per me il fatto di continuare ad auto nominarsi è un qualcosa che mi ha stupito. Nonostante lui abbia detto di essere qui per arrivare in finale, che ci può stare, anche questo fa parte del gioco”, ha esordito la ragazza. “Però si è auto nominato due volte. A me dà fastidio perché alle persone non dai però pretendi il contrario e parli di amicizia e rispetto”.

Il fratello di Giuseppe non ci sta: la replica

Le frasi della Vatiero non sono piaciute ai fan del ragazzo ma anche a suo fratello. Infatti, Nicola Garibaldi, attraverso una storia su Instagram, ha voluto replicare a tono a Perla spiegando di essere rimasto colpito, in negativo, dalle sue affermazioni.

“Carla Perla, Giuseppe ti ha trattata come una sorella dal primo giorno, rimanendoti accanto nei tuoi momenti più tristi. Sentire screditare mio fratello non ti fa onore. Il tempo è galantuomo. Il tempo abbia il potere di rivelare la verità, di sistemare le cose e di rendere giustizia. Signori si nasce“.

Staremo a vedere se ci sarà anche il commento di Giuseppe e se i due avranno un confronto a reality concluso.

Di seguito anche un post su X con le parole di Perla su Giuseppe:

Simpatica Perlina che sparla di Giuseppe solo dopo essere arrivata in finale e lui è fuori e non può difendersi mentre con lui si fingeva amica,lo abbracciava e lo consolava…la falsità regna sovrana in quella casa🤦🏻‍♀️ #GrandeFratello pic.twitter.com/zZjt0qrERN — ❤️Erika✨ FINO A QUI SINCERAMENTE STO IN APNEA🫧💐 (@BiasiErika) March 23, 2024

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG