Un simpatico video di Luna Marì ha scatenato una serie di commenti contro Belen Rodriguez, accusata di usare la figlia per guadagnare.

Si parla sempre tantissimo di Belen Rodriguez. Questa volta, però, non per questioni lavorative o presunti flirt. L’argentina è finita nel mirino di alcuni haters a seguito di un video in cui ha mostrato sua figlia Luna Marì. La donna è stata accusata di guadagnare utilizzando la bimba.

Belen e i video di Luna Marì: le accuse

Come anticipato, Belen ha condiviso un video della figlia Luna Marì che, in modo molto simpatico, stava ponendo delle domande alla madre.

L’argentina è solita condividere contenuti di questo tipo quando si tratta della sua piccola, anche per questo, moltissimi utenti le sono andati contro. Diversi haters, infatti, hanno sottolineato come i minori non dovrebbero essere così esposti sui social.

Alcuni di loro hanno anche portato a galla il tema dei guadagni “a spese” proprio dei più piccoli.

Nei commenti all’ultimo contenuto della donna, infatti, come sottolineato da Leggo, alcuni hanno scritto: “Forse tua figlia quando sarà grande e vedrà queste scenette postate su Instagram sarà contraria. Viva i genitori che proteggono i loro bambini e gli lasciano vivere la loro infanzia senza dover per forza essere esposti in questo modo… tu pensi di essere nel giusto e invece sbagli anche perché con l’esposizione di un minore ci guadagni. Non fai mica niente per niente“.

L’intervento di Veronica Cozzani

Un tema sicuramente molto delicato al quale, però, l’argentina non ha, per ora, replicato. Ben diversa, invece, la reazione di nonna Veronica Cozzani. Infatti, la madre di Belen ha reagito alle parole degli haters scrivendo: “Il guadagno è l’unica cosa che tu hai in mente, che orrore!“.

Di seguito anche il post Instagram dell’argentina con i vari commenti degli haters:

