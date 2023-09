La nuova edizione del Grande Fratello è appena iniziata, ma sui social sono già fioccate le prime polemiche.

La nuova stagione del Grande Fratello ha appena avuto inizio e, all’interno della Casa più spiata d’Italia, i concorrenti hanno aspramente criticato i vipponi delle precedenti edizioni.

“Litigavano sempre, non volevano lavare i piatti, cucinare o mettere in ordine le cose”, ha affermato Samira, mentre Giuseppe ha aggiunto: “Era gente che non aveva mai fatto niente, hanno avuto sempre la mamma e papà a casa che gli facevano tutti”. A loro ha fatto eco Anita, che ha detto: “Io so solo che erano persone molto diverse da noi”. In queste ore a replicare contro di loro ci ha pensato Antonella Fiordelisi.

GF: Antonella Fiordelisi replica contro i concorrenti

Antonella Fiordelisi è stata una delle protagoniste più in vista dell’ultima edizione del GF Vip e non a caso nelle ultime ore deve essersi sentita tirata in causa per ciò che hanno detto su di lei e i suoi ex compagni d’avventura gli attuali concorrenti del reality show e per questo ha affermato:

“Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni”. In tanti tra i fan dei social si sono detti d’accordo con lei e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

La confessione di Signorini

La nuova edizione del reality show è all’insegna del “no-trash” e nei giorni scorsi ha generato clamore un’affermazione fatta nientemeno che dal conduttore Alfonso Signorini, il quale ha ammesso di aver “sbagliato” i concorrenti della precedente edizione. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli ? Al momento nessuno degli ex concorrenti ha replicato alle sue parole.

