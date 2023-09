Barbara D’Urso si è trasferita temporaneamente a Londra e sui social un ex gieffino è stato catturato da un dettaglio tra le sue foto.

Dopo l’addio a Mediaset Barbara D’Urso ha deciso di recarsi a Londra per motivi di studio e, nelle ultime ore, si è mostrata mentre praticava jogging di mattina presto e prima di recarsi a scuola. La sua foto ha presto attirato l’attenzione dei fan e tra coloro che l’hanno commentata vi è anche l’ex gieffino Filippo Nardi, che ha scritto: “Nooooo, non ci credo! Sei a 200 metri da casa mia!”.

Barbara D’Urso: il commento di Filippo Nardi

Barbara D’Urso si è trasferita temporaneamente a Londra e in queste ore ha ricevuto un commento da parte di Filippo Nardi che, sui social, non ha mancato di attirare l’attenzione generale dei fan. I due sono amici di vecchia data e in passato si è spesso vociferato di un loro presunto legame sentimentale ma, la questione, non ha mai trovato conferme. Ora che la conduttrice è a Londra avranno modo di vedersi?

Barbara D’Urso mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ha svelato nel dettaglio neanche i motivi per cui avrebbe deciso di trasferirsi in via temporanea a Londra. Sui social in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più e sono curiosi di sapere quando il volto tv tornerà a lavorare nel piccolo schermo. Sulla questione al momento tutto tace e la conduttrice, dopo l’addio a Mediaset, non ha mancato di scagliare delle stoccate contro l’emittente tv.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG