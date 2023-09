Torna in tv Francesca De André e dà alcuni aggiornamenti sulle proprie condizioni di salute dopo l’annuncio preoccupante dei giorni scorsi.

Un delicato intervento e il dubbio se quello che i medici hanno tolto sia un tumore benigno o maligno. Francesca De André torna in tv a distanza di una settimana circa da quel messaggio social che aveva spaventato tutti e spiega quali siano, ad oggi, le sue condizioni di salute, certamente non belle e ancora piuttosto incerte.

Francesca De André spiega come sta

Ospite di Storie Italiane, su Rai 1 con Eleonora Daniele, la De André ha spiegato: “Mi hanno fatto una salpingectomia bilaterale, che è la rimozione delle tube, perché sono stata male. Io non posso più avere figli naturalmente”.

E ancora: “Ho avuto un periodo che stavo male e non capivo cosa fosse. Sono andata a farmi controlli ed è venuto fuori che avevo un casino in corso. Un tumore? Questo ancora non lo sappiamo. Mi hanno trovato delle masse e sto ancora aspettando che mi dicano di che natura sono dopo la biopsia: se sono benigne o maligne. Sto cercando di rimanere positiva perché ne ho già passate tanto”.

“La mia salute ora è un po’ ballerina: ci sono giorni in cui mi sento bene e altri in cui ho delle ricadute, ho delle fitte a causa delle quali non riesco neppure a stare in piedi. Raccontare non è come vivere determinate cose”.

Chiosa finale ricca di amarezza: “Questa è stata l’ultima batosta, perché oggi so che non potrò più avere figli naturalmente. Sono interventi che sembrano all’ordine del giorno, però in realtà cambiano tantissimo”, ha aggiunto la ragazza.

Al momento, quindi, la donna non sa ancora come dovrà comportarsi per prendersi cura del suo fisico e della sua salute. La speranza è che presto i medici possano darle buone notizie e che la giovane possa tornare a sorridere e raccontare ai suoi fan solo del grande spavento avuto.

Di seguito anche quello che era stato il post Instagram della ragazza sulle sue condizioni:

