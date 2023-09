Il settimanale Chi ha avvistato Ilary Blasi e Bastian Muller in Toscana e ha svelato un retroscena inedito sulla loro storia.

Prima di affrontare la nuova udienza in tribunale contro l’ex marito Francesco Totti, Ilary Blasi si è concessa un weekend in Toscana in compagnia del fidanzato Bastian Muller e delle due figlie. Il settimanale Chi ha dedicato un ampio servizio ai momenti di svago del quadretto familiare e in particolare a Bastian Muller in compagnia della piccola Isabel.

Nelle foto si vede l’imprenditore giocare teneramente con la bambina e il settimanale Chi assicura che proprio questo e la facilità con cui si sarebbe inserito nella dinamica familiare, avrebbe fatto innamorare Ilary Blasi di lui.

Bastian Muller: il rapporto con Isabel Totti

Ilary Blasi si è concessa un weekend all’insegna del relax in un resort termale in Toscana e il settimanale Chi l’ha avvistata tra momenti di tenerezza e di svago in compagnia del fidanzato Bastian e delle sue due figlie. A quanto pare l’imprenditore è riuscito a stringere un ottimo rapporto con la piccola Isabel e proprio questo avrebbe fatto innamorare definitivamente la showgirl di lui.

I due fanno coppia fissa ormai da quasi un anno e nel frattempo Francesco Totti continua a vivere alla luce del sole la sua storia con Noemi Bocchi. Molto presto lui e Ilary Blasi dovranno vedersela in tribunale per la questione dei loro presunti tradimenti e in tanti, tra i fan, sono impazienti di saperne di più. Dopo la separazione i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulle motivazioni che li hanno condotti all’addio.

