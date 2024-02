Mirko Brunetti e Perla Vatiero sembrano sempre più vicini: i fan non escludono possa esserci stato un bacio tra loro.

Una crescente curiosità avvolge la casa del Grande Fratello, dove Mirko Brunetti e Perla Vatiero stanno catalizzando l’attenzione del pubblico e dei fan sui social, che con ardore seguono ogni loro movimento. Il recente ritorno di Mirko nella casa ha generato nuove voci riguardo la natura del loro rapporto, specialmente in seguito a una notte trascorsa insieme in tugurio che ha alimentato le voci di un possibile bacio.

Le parole di Mirko

Da San Valentino, il giorno che ha segnato il ritorno di Mirko nella Casa, la situazione tra i due è apparsa più intima. Perla, nei giorni precedenti, aveva manifestato la mancanza del ragazzo, e il loro ravvicinamento ha scatenato sospetti e commenti tra i seguaci del reality.

Un video che circola sui social ha immortalato una confessione di Mirko, che ha affermato: “Sono tre mesi che non la bacio“, riferendosi a Perla. Stando a quanto avrebbe rivelato, dunque i ‘Perletti’ si sarebbero baciati l’ultima volta a novembre, ma questo suscita nuove perplessità in quanto proprio a novembre, Perla ha varcato la soglia della Casa come concorrente.

È possibile quindi che i due si siano concessi un bacio segreto durante la permanenza nel reality? Alcuni fan sono convinti di sì, benché non ci siano certezze in merito.

Mirko e Perla hanno trascorso la notte insieme

La notte trascorsa insieme in tugurio ha aggiunto ulteriore mistero al già complesso intreccio dei loro rapporti. Sebbene non ci siano prove concrete di un bacio tra Mirko e Perla, dato che si sono nascosti sotto le coperte, il pubblico ha immediatamente iniziato a fare supposizioni al riguardo.

Perla, inoltre, durante una conversazione con gli altri inquilini, ha alluso a “coccole con Mirko” avvenute durante la notte e ha raccontato di alcuni bracciali che avrebbe comprato a Mirko negli scorsi mesi.

