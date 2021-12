Gemma Galgani: “Sono guarita dal Covid”

Nelle scorse ore, Gemma Galgani, protagonista indiscussa delle ultime stagione di ‘Uomini e Donne‘, ha comunicato, ai propri followers, su Instagram, di essere guarita dal Covid-19. Ecco il messaggio:

Sono guarita dal Covid!

Solo pronunciarne il nome ci insinua , ansia, incertezza ed un forte malessere che si evolve in modi diversi, caso per caso. Una prova dura, che bisogna fronteggiare da soli, per ovvi motivi. Io cerco di vederla anche come un’occasione che mi ha dato l’opportunità per apprezzare ancora una volta il calore e l’affetto delle persone che mi vogliono bene e che mi hanno trasmesso tanta energia ed entusiasmo e di guardare al domani con serenità e fiducia. Grazie di cuore a tutti voi che mi avete scritto per avere notizie e grazie a tutti coloro che mi sono stati amorevolmente vicino.

La dama torinese ha ricevuto, nel giro di poche ore, una serie di attestati di stima ed affetto da amici, familiari e fan come quello di Simona Ventura che l’ha voluta accanto a sé in un’edizione di ‘Selfie – Le cose cambiano’: “Non lo sapevo Gemma ma ti abbraccio forte !! Un grande in bocca al lupo per tutto”.

La donna, in queste settimane, è stata costretta ad un periodo di quarantena fiduciaria in attesa della guarigione. Ha seguito le ultime puntate da casa. Non si è persa d’animo perché, durante l’isolamento, a distanza, ha conosciuto un nuovo corteggiatore. Sarà la volta buona?