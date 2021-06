Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri, due mondi e due caratteri opposti l’uno all’altro. I rapporti non sono mai stati idilliaci e a Uomini e Donne lo si è visto fin troppo bene. Ad esempio, ricordate quando Ida Platano e Riccardo (ancora fidanzati) parteciparono a Temptation Island e la dama di Torino arrivò per rincuorare la sua amica, ferita da alcune immagini di Riccardo visionate? Questa vicenda, ma anche altri casi sono stati al centro di aspri scontri tra Gemma e Riccardo.

Lei in tutti i modi ha sempre cercato di difendere Ida, soprattutto durante il periodo di distacco con Guarnieri, a sua volta il cavaliere rispondeva a tono difendendo i motivi per il quale attaccava la sua ex fidanzata.

Uomini e Donne, come sapete, è giunto al suo termine, ma le scaramucce tra nemici continuano anche fuori dalle telecamere. Nel magazine della trasmissione infatti Gemma lancia una nuova stoccata contro Riccardo:

Spesso mi ha ostacolata. Si sa che non ero una sua sostenitrice, ma non ho mai interferito nella sua relazione con Ida.

E aggiunge: “Tante volte in passato avrei voluto prendere le difese di Ida. Le ho consigliato di chiedere un aiuto psicoanalitico e l’ho fatto affinché riacquistasse stima in se stessa, perché è una donna e una mamma meravigliosa“. L’accusa per il momento non ha ricevuto risposta da parte di Guarnieri, ci sarà da attendere? A sua volta, sempre dallo stesso magazine, Ida ha parlato di Gemma con parole d’affetto:

Mi dà molto fastidio quando viene derisa, soprattutto quando si va sul personale e sul suo passato. Cerco ogni volta di sollevarle il morale.

Le due protagoniste del trono over del programma condotto da Maria de Filippi si godranno una fetta di vacanze insieme: “I progetti non mancano mai” conferma la Galgani.

A proposito di Gemma, anche quest’anno in tanti si stanno chiedendo se la dama tornerà a settembre: la risposta non solo è “sì”, ma sembra che l’obiettivo posto sia ben puntato in alto!

Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi.

I cavalieri, Tina e Gianni sono avvisati!