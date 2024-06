Ilary Blasi litiga nel backstage con gli autori di #BattitiLive: non sa di dover entrare in scena e non ricorda cosa deve annunciare.

Poi entra. Alvin le da supporto. Lei scoppia a ridergli in faccia. pic.twitter.com/ubtSuqGytd

— GigiGx (@GigiGx) June 21, 2024