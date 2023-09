Intervista a Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex coppia di Tempation Island. La ragazza ha svelato alcuni dettagli privati vissuti.

Sono stati protagonistia a Temptation Island e poi, di recente, dopo essere usciti separati dal reality, si sono presi la scena a Uomini e Donne con la proposta di matrimonio. Parliamo di Gabriela Chieffa e Giuseppe Ferrara che in queste ore sono stati ospiti di Verissimo e Silvia Toffanin. Nel corso del faccia a faccia con la conduttrice, la giovane ragazza napoletana ha ammesso di aver perso 45kg. Sui social, per chi l’ha accusata di aver mentito, ecco le foto “prova”.

Le parole di Gabriela Chieffo a Verissimo

Parlando con la padrona di casa negli studi di Verissimo, la Chieffo ha spiegato prima di tutto come si sia evoluta la sua relazione col fidanzato: “Giuseppe è cambiato. Prima, ad esempio, quando andava a giocare a calcio gli chiedevo se ci fossero ragazze e lui negava. Adesso è lui stesso a dirmelo, non ci sono più bugie. Stiamo insieme da 8 anni, io ne aveva 12 e lui 16 quando ci siamo innamorati. È stato il primo in tutto per me”, ha detto.

“A gennaio 2023 ho scoperto che mi aveva tradita. Dentro di me lo sapevo già ma lui non aveva mai avuto il coraggio di dirmelo. Ho provato a passarci sopra perché non riuscivo a lasciarlo, così ci siamo iscritti a Temptation Island”. Ma è proprio da quel momento che in lei qualcosa è cambiato: “Perché da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto”.

Parole che hanno subito generato forti reazioni. In primis della Toffanin, rimasta incredula, e in secondo luogo anche dei tantissimi fan social che hanno accusato la giovane di aver detto bugie.

La replica social

Le forti accuse e le critiche per le sue dichiarazioni a Verissimo hanno portato la giovane Gabriela a difendersi. In particola, la ragazza, a seguito delle polemiche, ha deciso di condividere proprio le foto del passato, prima ovviamente della perdita di peso notevole e della sua partecipazione a Temptation Island.

La donna ha quindi dato prova che quanto detto su Canale 5 fosse la verità portando molti utenti a mostrarle maggiore affetto e, alcuni, anche a scusarsi con lei per aver dubitato.

Di seguito anche un post Instagram della ragazza con le foto di come era prima del dimagrimento di cui ha parlato:

Di seguito, invece, la parte dell’intervista a Verissimo che ha fatto discutere:

