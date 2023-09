Libero dopo 10 anni: Fabrizio Corona torna protagonista dopo “mille” battaglie. L’ex re dei paparazzi si racconta e annuncia importanti confessioni.

Una vacanza con la fidanzata, poi una super intervista a Belve. Sono queste le prossime tappe di Fabrizio Corona che, dopo 10 anni di battaglie legali, è tornato ufficialmente ad essere un uomo libero. Nei giorni scorsi l’annuncio, ora anche le prime parole rilasciate a Il Giornale.

Fabrizio Corona è tornato libero

“Non ho il passaporto dal 2010, ma è questa la prima cosa che faccio. Ci vado con la mia fidanzata, Sara Barbieri, con la quale convivo da due anni e che ne ha 27 meno di me”, ha esordito Corona spiegando che andare a Parigi sarà la prima cosa che farà e che ha in agenda. Prima di arrivare in Francia, però, come da lui stesso mostrato, sembra esserci una tappa in Norvegia, a Oslo.

Nel corso dell’intervista al quotidiano, l’ex re dei paparazzi ha spiegato come si sia sentito il giorno in cui gli hanno comunicato la fine della pena dopo 10 anni: “Ero con Francesca Fagnani, avevamo appena finito di registrare la mia intervista per la prima puntata della nuova stagione di Belve. Io non ho provato assolutamente niente. Oltre al fatto che di testa mi sono sempre sentito libero, non sono mai riusciti ad ingabbiarmi davvero, credo che dal punto di vista giudiziario me ne abbiano fatte troppe. Ma ora sono libero di fare e soprattutto di parlare”.

Corona, senza timori e senza peli sulla lingua, ha proseguito spiegando di non avere più rapporti con l’ex moglie e madre di suo figlio Carlos, Nina Moric, ma anche di voler continuare a fare quello che ha sempre fatto. “Ho sempre una mia agenzia e continuo a fare quello che ho sempre fatto: soldi“.

Di seguito, invece, anche quello che era stato il post Instagram dell’avvocato del fotografo che annunciava il ritorno ufficiale alla libertà del suo assistito:

