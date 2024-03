Fred De Palma si confessa e rivela la sua dipendenza da gioco d’azzardo. La battaglia e il percorso psicologico per uscirne.

Il cantante Fred De Palma, tra i big in gara al Festival di Sanremo 2024, in una recente intervista al Corriere della Sera si è messo a nudo rivelando di aver lottato per anni contro la sua dipendenza da gioco d’azzardo. Una battaglia che non considera “vinta” ma che lo ha portato a scontrarsi con le sue debolezze attraverso un percorso psicologico che lo ha aiutato ad uscirne.

Oggi il re del reggaeton italiano si apre completamente per raccontare la sua difficile storia contro la dipendenza.

Fred De Palma: lo sviluppo della dipendenza

Fred De Palma si è aperto sul suo viaggio personale attraverso la dipendenza dal gioco d’azzardo, rivelando che la sua dipendenza era alimentata dal desiderio di emozioni forti e dall’abitudine di vivere sul filo del rasoio che lo ha portato a puntare sul “tutto o niente”.

“Preferisco perdere completamente o vincere in maniera assoluta, la via di mezzo non mi dà emozioni, è come morire. Io devo o vincere tutto o rovinare tutto. O primo in tutta Europa o ultimo a Sanremo, non metto neanche in conto il decimo posto” rivela il rapper.

Ha, poi, rivelato: “Credo che questo mio approccio ‘esistenziale’ abbia influito sul gioco d’azzardo, perché è esattamente la trascrizione online del mio modo di vivere“.

Fred De Palma: il percorso di guarigione

L’artista ha raccontato il percorso che l’ha condotto sulla via della guarigione. “Ho riconosciuto il problema, che è il punto di partenza per uscire da una dipendenza. A un certo punto la mia vita girava su un binario solo: becco una hit e scommetto i soldi che guadagno“.

Durante l’intervista ha, infine, rivelato: “Ho seguito un percorso da uno psicologo, ho passato mesi impegnativi, la dipendenza non è solo mentale, ma è anche fisica: sudi, tremi, il pensiero ossessivo ti rincorre. Non mi piace dire che ora ‘ho vinto’, anche perché visto il tipo di dipendenza non è il caso… Sai che è un impulso che sarà sempre dentro di te, e sta a te riuscire a domarlo“.

