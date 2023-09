Ancora in vacanza al mare insieme Francesco Totti e Noemi Bocchi con la coppia che si è lasciata andare ad una splendida dedica.

La semplicità. Questo sembra caratterizzare il rapporto tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Messi da parte, per adesso, gli attriti con l’ex moglie Ilary Blasi, il Pupone sembra essere concentrato al 100% sulla nuova compagna con cui, in queste ore, si è mostrato in vacanza al mare e alla quale ha voluto fare una romantica dedica d’amore. In realtà, l’ex Roma ha condiviso la storia della donna che in prima battuta aveva pubblicato il dolce scatto in questione.

La dedica di Francesco Totti a Noemi

L’amore va a gonfie vele tra Totti e Noemi Bocchi e i due non nascondono il loro stare bene. In tale ottica è da leggere la bella dedica che la coppia si è fatta su Instagram,

In particolare è stata la donna a condividere sui social una foto insieme alla sua dolce metà e una didascalia: “Noi“, accompagnata da un cuore.

Nella foto, ecco i due piccioncini abbracciarsi per un selfie decisamente tenero e romantico. Successivamente, anche il Pupone ha condiviso lo stesso scatto della donna sul proprio profilo.

La relazione tra l’ex capitano della Roma e la Bocchi sembra, quindi, procedere a gonfie vele, così come la loro estate, decisamente lunga. Chissà quale fuga d’amore hanno organizzato visto il sole e il mare che caratterizzano la foto.

Quello che conta, però, non è il posto ma le persone e il sentimento. E in questo caso il quadretto è davvero perfetto. A confermare come le cose vadano benissimo, anche il parere dei loro seguaci che in diversi contenuti social dei due hanno dimostrato forte attaccamento alla coppia. Ilary, sembra davvero essere solo il passato…

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram proprio della coppia:

