Francesco Paolantoni: “Senza Stefano De Martino, il gruppo non esiste più”

Francesco Paolantoni, la fine di un’epoca. Il comico rivela: “Senza Stefano De Martino, il gruppo storico non ci sarà più”.

Uno dei personaggi storici del programma Stasera Tutto è Possibile è Francesco Paolantoni, che senza troppi giri di parole ha dichiarato la sua difficoltà di immaginare una nuova edizione senza lo storico conduttore televisivo. Infatti, Stefano De Martino ha dichiarato che quella appena conclusa è stata l’ultima per lui, che è ormai pronto per nuove sfide televisive.

Ma ad essere dispiaciuto di questo addio non è solamente il pubblico, ma anche i protagonisti del programma, e in particolar modo Paolantoni che in un’intervista a Fanpage ha trasmesso, con un tocco di nostalgia, il suo pensiero. Scopriamo che cosa ha detto.

Francesco Paolantoni non nasconde la tristezza per l’addio di Stefano De Martino

L’attore partenopeo ha parlato del futuro del gruppo comico nato attorno a Stasera tutto è possibile, e lo ha fatto con una chiarezza che non lascia spazio a dubbi: “Senza Stefano De Martino, il gruppo storico non ci sarà più. Di conseguenza, se non c’è lui, non ci siamo neanche noi“.

Paolantoni paragona questa esperienza a quella, mitica, di Indietro Tutta e ha spiegato come in quel caso ci fosse stata più consapevolezza di partecipare a qualcosa destinato a diventare storico. Con Step, invece, l’alchimia è nata in modo naturale, senza troppe aspettative, ma con il solo obiettivo di divertirsi e far divertire.

“Abbiamo creato pian piano una piccola cosa che poi è diventata enorme. Non ci aspettavamo questa affezione del pubblico, né la disperazione per la fine del programma” ha dichiarato.

Il ruolo centrale di Stefano De Martino

Nel cuore di tutto questo, c’è lui: Stefano De Martino, conduttore che si è dimostrato capace di tenere insieme dinamiche complesse e un gruppo di comici dalle personalità forti. Per Paolantoni, Stefano “È il gruppo“, ed è proprio la sua presenza ad aver reso possibile quell’armonia che ha incantato il pubblico per anni.

Anche l’ipotesi di una nuova conduzione, forse affidata ai The Jackal, non sembra convincere l’attore: “Non è per loro, che adoro, ma è per Stefano. Se non c’è lui, non funziona. Non ci saremmo“.

Intanto il 2 maggio, il gruppo storico, con Paolantoni in prima linea, si riunirà per una serata speciale di Affari Tuoi Vip. Sarà, forse, l’ultima occasione per rivedere insieme quel nucleo affiatato che ha fatto la fortuna del programma. “È un momento unico. Una cosa rara. Sembra di essere tornati a una dimensione arboriana” ha concluso Paolantoni.