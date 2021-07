Francesco Oppini, amicizia finita con Zorzi? Lui smentisce: “Non è così”

Molto chiacchiericcio ha coinvolto Francesco Oppini e Tommaso Zorzi negli ultimi mesi. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip proprio all’interno della Casa di Cinecittà avevano dato vita ad un’amicizia speciale. Molto uniti nel corso di tutto il reality, hanno scoperto un amico sincero l’uno nell’altro promettendosi che i loro sentimenti non sarebbero cambiati mai. Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dunque, amici per la pelle anche se c’è chi giurerebbe che tra i due negli ultimi tempi i rapporti si siano raffreddati.

Sui social in particolar modo i due ragazzi non si sono fatti spesso vedere insieme e anche per questo i fan hanno ipotizzato a più riprese che qualcosa fosse andato storto. Tommaso Zorzi di recente si è fidanzato ed è uscito allo scoperto con il nuovo compagno, il ballerino di Amici di Maria De Filippi. Francesco Oppini invece è felicissimo al fianco della sua ragazza. Ma tra lui e Tommaso è ancora amicizia o c’è del rancore?

A togliere ogni dubbio il figlio di Alba Parietti che all’ennesimo fan incuriosito dal rapporto che lo lega a Zorzi ha espressamente spiegato:

“La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma?”.

Una risposta dura, inaspettata, che vorrebbe smorzare tutti i chiacchiericci. C’è però chi continua a credere che la reazione di Oppini continui a vacillare. Al medesimo fan Francesco Oppini ha aggiunto:

“Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi. Mi dà molto fastidio parlare di questa roba”.

Tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, dunque, continuerebbe a scorrere il sereno. I detrattori, come suggerito da Francesco, non mancano. Eppure i due giovani pare proprio che continuino ad essere molto legati. Staremo a vedere.