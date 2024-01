Dopo aver annunciato in passato qualche problema di salute, Francesca Michielin ha svelato cosa abbia avuto e l’importante intervento subito.

Ospite di Alessandro Cattelan in tv, Francesca Michielin ha avuto modo di esibirsi davanti al pubblico dello show ma anche di scambiare alcune parole col presentatore. In modo particolare hanno fatto molto parlare le frasi sulla sua salute. La cantante, infatti, ha svelato cosa abbia avuto in passato, quando aveva annunciato di avere dei problemi non ben precisati.

“Mi hanno tolto un rene”: come sta Francesca Michielin

Il faccia a faccia molto simpatico ma, allo stesso tempo, piuttosto importante relativamente ai temi trattati, tra Cattelan e la Michielin è partito dal fatto che la ragazza stia apprezzando, rispetto al passato, dei bagni in acqua ghiacciata. “Mi ero operata da poco e dovevo fare dei drenaggi naturali, allora mi sono messa in questa vasca di acqua ghiacciata in giardino, ho anche postato la foto sui social, e l’ho trovato molto benefico”.

In tale ottica, il presentatore le ha chiesto come stesse dopo i problemi di salute avuti. La cantante, a quel punto, ha svelato di essere stata operata e di aver subito l’asportazione di un rene: “Ho avuto una cosa un po’ pesante. Ho avuto un problema al rene. Da oggi in poi dirò ‘un colpo di rene’ invece di ‘un colpo di reni’”.

A domanda precisa di Cattelan sul fatto che avesse appunto un solo rene, la donna ha risposto: “Sì, si può vivere anche con uno, si può vivere anche senza. Io ci rido su su questa cosa e tutte le frasi tipo ‘questa cosa qui costa un rene’, io dico: ‘No raga, un rene no! Sennò rimango al verde!’. Io faccio tutte queste gag per scherzarci su. Succede”.

Al netto della rivelazione, la Michielin non ha spiegato quale problema abbia avuto ma che ora sta bene e che le cose vadano decisamente meglio.

Di seguito anche un post Instagram relativo all’ospitata della cantante da Cattelan:

