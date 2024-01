Mood sanremese per Annalisa che ha sfoggiato un look davvero spettacolare che ha colpito tutti. Il costo? Decisamente super!

Protagonista ormai fissa delle zone alte delle classifiche musicali italiane, Annalisa è apprezzata non solo per la sua voce ma anche per la sua bellezza. L’ultimo abito in “mood sanremese” ha colpito tutti per la sua eleganza, sensualità ma anche e soprattutto per il suo costo davvero pazzesco.

Il costo dell’abito Dolce & Gabbana di Annalisa

In queste ore Annalisa si è mostrata in pieno clima Sanremo con un outfit mozzafiato tra eleganza e sensualità firmato Dolce & Gabbana. Si tratta di un look della collezione Women’s Spring/Summer 2024. Un abito dal costo molto importante dovuto proprio alla firma e alle sue caratteristiche.

Il noto marchio, infatti, ha sottolineato sul proprio sito le qualità dell’intera collezione dentro la quale si trova proprio l’abito scelto dalla cantante.

“Abiti che navigano con grazia tra silhouette eleganti”, si legge. “L’eleganza senza tempo degli anni ’60, l’accattivante gioco di bianco e nero, texture opulente e l’inconfondibile firma Dolce & Gabbana, catturando l’essenza di una DONNA sicura e seducente”.

Sebbene non sia stato indicato il costo dell’abito, dando uno sguardo allo store ufficiale, il prezzo è decisamente alto. Si parla, con ogni probabilità, di diverse migliaia di euro. Cifra variabile e che può arrivare anche facilmente molto in alto.

Va detto che Annalisa è una “cliente fissa” di Dolce & Gabbana. Infatti, anche in occasione del suo matrimonio, la donna aveva scelto proprio i noti stilisti per essere vestita. In quella giornata speciale, la cantante aveva optato per un abito da 7000 euro.

Di seguito anche un post Instagram nel quale l’artista ha mostrato l’abito in questione:

