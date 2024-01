Cambio di look per Francesca Ferragni, sorella della più nota Chiara. Una scelta che l’ha avvicinata alla nota imprenditrice…

Un “biondissimo” che la trasforma, o per lo meno avvicina, in sua sorella. Sta destando diversi commenti il cambio look di Francesca Ferragni diventata, quasi, “come Chiara“. La donna ha scelto di modificare il suo aspetto, ed in particolare il colore dei suoi capelli, avvicinandosi allo stile della più nota delle tre sorelle. Una modifica che non è passata inosservata e che sta già facendo i conti con diversi pareri, anche negativi.

Francesca Ferragni cambia look “alla Chiara”

Come detto, attraverso i suoi canali social, Francesca Ferragni ha mostrato a tutti i suoi seguaci il cambio look per il quale ha optato in queste ore. La donna lo ha definito “biondissimo“, ovvero il nuovo colore dei suoi capelli.

“Eccomi qui con il mio nuovo colore: il biondissimo”, ha detto la donna facendo riferimento alla recente scelta dovuta, probabilmente, a motivi anche di lavoro come si comprende dalla pubblicità ad un noto marchio.

Al netto del look e del colore che stanno bene sulla donna, molti utenti non hanno potuto fare a meno di notare come anche la più grande delle sorelle abbia deciso di “omologarsi” con questo colore. Diversi, infatti, sono stati i pareri negativi su questo cambio della donna. “Come Chiara, sempre più uguale”, “Anche lei una delle sorelle, non c’è nulla da fare”, “Sempre più come Chiara. Eravate diverse ma ora…”.

Sono questi alcuni dei commenti negativi apparsi sotto al post della donna. Per lei, però, siamo sicuri che sono ben altri i pareri che le interessano come, per esempio, quello di suo marito Riccardo Nicoletti che ha espresso tutto il suo apprezzamento con una serie di emoticon di approvazione. Stesso discorso anche per mamma Marina e papà Marco, così come per l’altra sorella, Valentina.

Di seguito anche il post Instagram della donna con annessi commenti:

