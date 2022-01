GF Vip, Francesca Cipriani: “Ho lasciato la casa per controindicazioni al vaccino”

Francesca Cipriani ha confessato di aver lasciato la casa del GF Vip 6 per dei non meglio precisati problemi di salute che, a suo dire, sarebbero collegati a delle controindicazioni dovute al vaccino anti-Covid.

Francesca Cipriani: il vaccino

Francesca Cipriani ha deciso di lasciare anticipatamente la casa del GF Vip 6 e, a SuperGuida Tv, ha confessato che avrebbe abbandonato il programma su consiglio medico e per dei non meglio precisati problemi di salute. A seguire la showgirl ha rivelato di aver avuto delle “controindicazioni” dovute al vaccino anti-Covid. “Ho abbandonato per motivi di salute. Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato”, ha affermato.

Francesca Cipriani: il matrimonio

Nella casa del GF Vip la showgirl ha ricevuto la fatidica proposta da parte del fidanzato Alessandro Rossi, con cui probabilmente convolerà a nozze durante il 2022. Al momento i due non hanno svelato dettagli riguardanti la cerimonia ma in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più. La coppia annuncerà presto anche l’arrivo di un bebè? Sulla questione tutto tace e dopo l’addio al GF Vip Francesca Cipriani ha preferito glissare sull’argomento.