Ieri sera durante la ventunesima puntata del GF VIP uno dei momenti più seguiti è stata la proposta di matrimonio che Francesca Cipriani ha ricevuto dal suo fidanzato Alessandro. La loro storia è iniziata da pochi mesi, ma pare che il ragazzo abbia le idee chiare sul futuro insieme alla bombastica concorrente reclusa nella casa da 2 mesi.

Io sono molto innamorato di te. Senza di te non riesco a stare. Ti amo. Io voglio stare con te nella mia vita. Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie. Voglio invecchiare con te. Senza di te non sono felice.

Queste sono le parole che Alessandro ha pronunciato nel suo discorso per poter chiedere la mano a Francesca. Lei ha urlato il suo “sì!”.

In casa la felicità è stata incontenibile, così anche in studio con Alfonso Signorini, gli eliminati e il pubblico in piedi ad applaudire. Ma dietro questo annuncio fatto a poco più di 3 milioni di telespettatori ci sarebbe un dietro le quinte che parte da lontano.

Lo scorso 24 giugno, in pieno bailamme dei nomi rientrati nel calderone dei possibili concorrenti di questa edizione, Riccardo Signoretti (direttore del settimanale Nuovo) parlava già dell’ingresso di Francesca Cipriani:

Francesca Cipriani e Maria Monsè verso il Grande Fratello Vip (…) La Cipriani dovrebbe ricevere la proposta di nozze in diretta dal fidanzato.

Dunque già 5 mesi fa aleggiava l’ipotesi che Alessandro Rossi sarebbe entrato nella casa per la proposta di matrimonio a Francesca Cipriani, cosa che è effettivamente successa! Lei era già a conoscenza di qualcosa? Oppure la coppia (sono insieme da febbraio scorso) aveva già messo il turbo ai sentimenti ipotizzando di voler convolare a nozze al più presto? L’unica certezza che abbiamo sino a questo momento è il “sì” di Francesca e l’anello sfoggiato in lacrime alle telecamere.