Non solo “per bellezza”: Francesca Cipriani ha raccontato il suo rapporto con la chirurgia estetica svelando anche delle importanti problematiche.

Ospite di Monica Setta nel programma ‘Storie di donne al bivio’, Francesca Cipriani, volto tv famoso per diversi programmi soprattutto sulle reti Mediaset, ha raccontato in modo dettagliato il suo rapporto con la chirurgia estetica. La donna, nota per le sue forme “esagerate”, ha spiegato di aver affrontato dei momenti molto duri, anche per via di alcuni interventi.

Francesca Cipriani e i guai con la chirurgia estetica

Ora le cose sembrano andare bene per la Cipriani, che nel 2022 si è sposata con Alessandro Rossi, ma in passato non è sempre stato così. In modo particolare per quanto concerne il suo fisico e il rapporto con la chirurgia estetica.

La donna, come anticipato, si è raccontata a 360° ospite di Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio’, spiegando che gli interventi da lei fatti non sono sempre andati bene.

“Io avevo una malformazione al seno e questo mi ha portato a soffrire tantissimo in adolescenza, mi avevano diagnosticato una sindrome di Poland, una malformazione molto brutta”, ha svelato la donna. “Il primo intervento che ho affrontato al seno è stato di ricostruzione, non solo estetico per renderlo più grande ma per ridargli proprio una forma perché non era un seno”.

Successivamente la ragazza ha spiegato: “Dopo quell’intervento mi sono fatta prendere la mano quindi sono state mastoplastiche additive per aumentare il volume. Ci sono stati tre interventi. Ora ho una sesta”.

Diverso, invece, quello che è successo per il lato B: “L’avevo rifatto ma poi ho avuto tanti problemi, ho messo le protesi e poi le ho dovute togliere, me l’avevano fatto male, era andato male l’intervento, c’è stata tanta sofferenza fisica”. La Cipriani ha aggiunto in modo serio: “Ho passato veramente i guai“.

