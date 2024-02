Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua sono appena usciti da Uomini e Donne e presto saranno in tv come ospiti: ecco dove e quando.

Dopo essere usciti, non senza qualche polemica e chiacchiera di troppo, da Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua tornano in tv. La coppia, molto discussa dal pubblico Mediaset ed in particolare di Canale 5, infatti, è stata annunciata come ospite a Verissimo, con Silvia Toffanin.

Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua a Verissimo

La loro relazione ha fatto molto parlare il pubblico di Uomini e Donne. Sia Alessandro che Roberta, infatti, hanno vissuto diverse situazioni complicate all’interno del programma ma, alla fine, con qualche perplessità hanno deciso di lasciare la trasmissione di Maria De Filippi insieme.

La coppia aveva emozionato tutti con un ballo con tanto di bacio passionale che, di fatto, ha anticipato la loro uscita dal talk show. Ora, per i due, un nuovo appuntamento sul piccolo schermo.

Vicinanza e la Di Padua, infatti, sono stati annunciati come ospiti della puntata di Verissimo in programma domenica 18 febbraio 2024. A partire dalle 16:30, infatti, i due si troveranno davanti alla conduttrice, Silvia Toffanin, per raccontare come stia andando la loro relazione.

A quanto pare, le cose parrebbero andare a gonfie vele. Alcune conferme, in tal senso, sono arrivate dai social dove entrambi si sono spesso mostrati in diverse uscite romantiche, cene e passeggiate.

Staremo a vedere cosa gli ex Uomini e Donne vorranno raccontare su Canale 5. Per Vicinanza non è la prima ospitata, visto che già in precedenza era andato in tv per parlare della relazione, ormai terminata, con Ida Platano, anche lei protagonista del programma della De Filippi.

Di seguito anche il post Instagram di Verissimo con l’annuncio relativo alla presenza della coppia di Uomini e Donne over:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG