Critiche e qualche parola di troppo da parte di haters ai danni di Flavio Briatore. L’imprenditore era in partenza per un viaggio ma…

Sempre in movimento Flavio Briatore che continua ad essere molto impegnato nelle sue attività. L’imprenditore è diventato molto social ultimamente tanto da condividere molti momenti della sua giornata. Proprio l’ultimo post pubblicato su Instagram, però, lo ha reso “vittima” di molte critiche. Il motivo? La sua età e il viaggio che si appresta a fare.

Flavio Briatore, le critiche per il viaggio

A Briatore sono state sufficienti due foto per far scatenare gli haters. L’imprenditore si è mostrato prima bevendo un caffé e poi a bordo di un aereo pronto per mettersi in viaggio. “Buongiorno a tutti. Si parte”, ha scritto l’uomo.

Poche parole, due soli scatti, ma tanti commenti decisamente scortesi. Infatti, l’uomo è stato preso di mira per la sua età e per un aspetto che a tanti non è parso ottimale. “Ma come sei messo? Ancora viaggi?”, ha scritto un hater. “Ma sei vecchio!”, “Non puoi viaggiare così Flavio non hai più il fisico”.

Siamo sicuri, però, che il buon Briatore proseguirà ancora a lungo con i suoi spostamenti.

Di seguito anche il post Instagram dell’uomo dove possono leggersi i vari commenti degli haters ma, va detto, anche altri decisamente di tono differente:

Il ritorno in tv

Al netto delle critiche per l’età, Briatore sta continuando lo stesso con le sue attività. Anzi, per lui molto presto ci sarà anche il ritorno in tv.

Infatti, era stato proprio lo stesso imprenditore ad annunciare una nuova edizione di The Apprentice, ben 10 anni dall’ultima volta. “Ragazzi, dopo 10 anni torna The Apprentice. Ricordate la trasmissione con il celebre ‘sei fuori’? Io ero il boss e sarò ancora il boss. Per chi ha tra 19 e 35 anni, basterà inviare il proprio curriculum. Il programma andrà in onda in primavera su Rai 2”.

