Spiacevole episodio per Flavio Briatore che ha subito un furto a Milano. Il video denuncia sui social con l’attacco al sindaco Sala.

Anche Flavio Briatore vittima dei ladri a Milano, in pieno centro e di giorno. Lo spiacevole episodio è stato raccontato proprio dal noto imprenditore sui social dove ha condiviso un video di denuncia con quanto accaduto. Per fortuna, il furto, si è concluso con un lieto fine.

Flavio Briatore derubato a Milano: il racconto

“Sentite queste storia. Cosa è successo a me alle 11 del mattino in Via Cordusio. L’autista mi ha lasciato lì perché avevo un appuntamento per un caffé. L’autista scende dalla macchina, arriva un extracomunitario col monopattino, apre la portiera, prende lo zainetto e fugge“, ha raccontato Briatore. “L’autista se ne accorge ma questo aveva un vantaggio di cinque-sei metri. Per fortuna nella zona c’era un capitano della Guardia di Finanza, per altri motivi, se ne accorge e lo rincorre. Lo blocca e recupera il mio zainetto. Gli sarò sempre riconoscente”.

Dopo il racconto, l’imprenditore ha proseguito nel filmato prendendosela con la sicurezza della città e col sindaco Sala: “Allora, secondo voi, non è una roba da matti che in Via Cordusio la gente ti viene a rubare in macchina fregandosene che l’autista era . Io nello zainetto avevo tutto e avrei dovuto rinunciare al viaggio di lavoro che ho domani. Avevo passaporto e tutto. Questo lo dico anche al sindaco Sala. Milano è una città pericolosa, datevi una mossa. La gente ha paura. Io non ho mai avuto paura, ma ora io farò più attenzione. Tutto è fuori controllo”.

Di seguito anche il post con il video di denuncia del noto imprenditore:

