A un anno dal loro controverso e clamoroso addio, Francesco Totti è tornato a rompere il silenzio sul suo rapporto con Ilary Blasi.

Intervistato da Il Corriere della Sera, Francesco Totti ha rotto il silenzio sulla sua storia con Ilary Blasi con cui, poco più di un anno fa, ha annunciato la separazione dopo 20 anni d’amore.

“Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”, ha affermato.

Francesco Totti: la verità su Ilary Blasi

Oggi Francesco Totti sta con Noemi Bocchi, mentre Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità al fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Dopo aver annunciato il loro addio, i due si sono scagliati frecciatine e accuse reciproche e oggi le loro pratiche di divorzio sono ancora in mano agli avvocati.

L’ex calciatore si è detto pronto a trovare un nuovo equilibrio con la showgirl che, finora, ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro separazione. In tanti sui social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi, e se i due prima o poi sveleranno i motivi relativi al loro addio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, e Ilary Blasi ha preferito non pronunciarsi.

