Flavia Vento: “Innamorata di un finto Tom Cruise” (video)

Negli scorsi giorni, Flavia Vento ha raccontato di essere stata vittima di una vera e propria truffa sentimentale con protagonista un finto Tom Cruise. La showgirl ha denunciato il triste episodio sui propri social:

Ecco dopo 5 mesi che si fingeva Tom cruise su whatsapp mi ha chiesto i soldi per vederlo non ho parole #tomcruise pic.twitter.com/cS0Z8SI1ia

Ecco dopo 5 mesi di chat con uno che si fingeva Tom cruise alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo era una truffa ! Ovviamente non ho dato nulla ma mi sento presa in giro #tomcruise pic.twitter.com/ibP3FSKyZr

A distanza di giorni dalla pubblicazione del tweet che ha fatto il giro del web, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip‘, è intervenuta, lo scorso venerdì, a ‘Mattino 5’, per raccontare la propria verità:

Tutto è iniziato a maggio. Avevo scritto un commento sul profilo ufficiale di Tom Cruise e poi sono stata contattata da un altro account col suo nome. Ho pensato che fosse davvero lui e ci siamo scambiati il numero di telefono. Non ho avuto dubbi sulla sua identità, perché sapeva troppe cose. Le mie amiche mi dicevano di stare attenta, quindi ho provato a videochiamarlo, ma cadeva sempre la linea. Credevo che mi volesse conoscere prima, soltanto in chat.

Dopo le richieste economiche da parte del profilo fake, l’attrice ha aperto gli occhi e deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con il fake dell’attore hollywoodiano:

Ho capito che non era lui, perché mi ha chiesto del denaro. Mi riempiva di complimenti, mi diceva che assomigliavo al sole e mi chiamava dea. Mi mandava canzoni d’amore stupende. C’erano tante cose che avevamo in comune. Sono troppo ingenua e sensibile. Non potevo pensare che una persona fingesse così bene, solo per soldi. È stata una manipolazione mentale e mi sono innamorata.