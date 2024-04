Fiorello annuncia la grande festa per concludere l’avventura di Viva Rai 2! Ma è una festa d’addio o un arrivederci?

Fiorello ha scosso il mondo dell’intrattenimento questa mattina con un annuncio sorprendente: l’ultima puntata di VivaRai2 si avvicina e promette di essere epica. Con la partecipazione annunciata di Amadeus e Jovanotti, c’è l’anticipazione di uno spettacolo memorabile che potrebbe persino svolgersi nello storico Stadio Olimpico. Ma dietro questa celebrazione c’è una domanda che fluttua nell’aria: sarà questa una festa d’addio?

Le aspettative sono alte per l’ultima puntata del celebre mattin show, ma manca poco alla notizia che confermerà o smentirà il passaggio di Amadeus (e forse anche di Fiorello) a Discovery.

Fiorello: la fine di Viva Rai 2 o solo un semplice “arrivederci”?

Mentre le voci su un possibile passaggio di Amadeus al Nove circolano, la permanenza di Fiorello in Rai è incerta. Nel corso di una recente apparizione a TvTalk, lo showman ha chiarito la sua posizione: libero e distante da qualsiasi vincolo contrattuale con un’azienda.

Infatti, lo showman aveva chiarito: “Chiariamo questa cosa: io non sono in Rai. Mi spiego: io non sono mai di un’azienda. Io sono libero. Il mio contratto inizia alla prima puntata di un programma e finisce all’ultima“.

Se il contratto di Fiorello con la Rai dovesse effettivamente concludersi qui, i telespettatori dovranno dire addio al seguitissimo programma mattutino in diretta dal Foro Italico.

Fiorello parla di Amadeus e del possibile addio alla Rai

Fiorello è sempre preparatissimo sulle notizie e i gossip del momento, e anche se si tratta del suo caro amico, non si è risparmiato due parole sul destino di Amadeus.

“Ma povero Amadeus, ma si può? La gente ora pensa che lui guadagnerà 100 milioni, ma non è così. Non è correttissimo, anche perché poi nell’articolo interno si dice tutt’altro e si spiega che si parla degli investimenti in 4 anni per produrre tutti i programmi e le varie cose. Però qui sembra altro“.

Infine, con la sua immancabile ironia, conclude: “Fosse vero, poi, Amadeus la prima cosa che farebbe con 100 milioni è comprare la città di Sanremo, compresa di Arma di Taggia, per fare i suoi Festival“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG