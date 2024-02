Giallo a Sanremo con Fiorella Mannoia protagonista. La cantante è stata accusata di aver bestemmiato. Ecco come stanno le cose.

Ancora una polemica a Sanremo 2024, questa volta che coinvolge Fiorella Mannoia. La nota artista, infatti, dopo la prima serata, è stata travolta da un piccolo giallo su una presunta bestemmia nel corso della sua esibizione. Ma cosa è successo davvero sul palco? A fare chiarezza è stata la diretta interessata a RTL 102.5.

Fiorella Mannoia, la verità sulla presunta bestemmia

Come detto, tra le varie polemiche e temi caldi di questa edizione del Festival di Sanremo, anche quello su una presunta bestemmia della Mannoia in occasione della sua esibizione nella prima serata.

La donna è salita sul palco e ha eseguito in modo perfetto il suo brano ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei telespettatori e, soprattutto, del mondo social. Cosa? Un passaggio del brano nel quale l’artista sembra bestemmiare.

La frase in questione è “orgogliosa e canto” che alcuni utenti hanno trasformato, appunto, in una blasfema.

A RTL 102.5, la Mannoia ha spiegato: “So che sta girando, l’ho vista. Quello che mi stupisce è che la riprendano i giornali. Pensa la gente. Ma come puoi immaginare che io possa bestemmiare sul palco di Sanremo?“, ha detto l’artista rivolgendosi ai conduttori del programma radiofonico.

Proprio i presentatori hanno quindi domandato: “Siccome il pezzo non lo hai preparato ieri, nessuno ha alzato la mano per dire ‘Ma non è che sembra…’. No?”. La cantante ha risposto: “Ma neanche ci è venuto in mente”.

Insomma, caso chiuso: la donna assolutamente non ha bestemmiato e ha cantato solo il suo bellissimo brano.

Di seguito anche un post su X di RTL 102.5 con l’intervista alla cantante:

