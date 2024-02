Anche Cecilia Rodriguez ha presenziato al Festival di Sanremo e ha espresso il suo gradimento soprattutto per un big in gara.

Il Festival di Sanremo, come ogni anno, ha attirato tantissime persone, vip e non. Presente alla kermesse musicale anche Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, che già in passato aveva avuto modo di vivere le emozioni dell’Ariston. Attraverso le sue storie su Instagram, l’argentina ha raccontato le impressioni su questo 2024 e ha svelato anche il suo preferito e ipotetico vincitore.

Cecilia Rodriguez, il commento su Sanremo 2024

La bella Cecilia ha spiegato di essere stata a Sanremo e che per lei non è stata la prima volta avendo preso parte all’esperienza quando sua sorella Belen era stata protagonista della kermesse.

“Non è la prima volta che vado a Sanremo. Quando Belen è andata a Sanremo noi siamo stati lì, quindi per me non è stata la prima volta. Confermo di nuovo che è una bellissima esperienza. Ascoltare le canzoni dal vivo è molto emozionante”, ha aggiunto l’argentina.

Cechu ha poi spiegato cosa l’abbia davvero colpita ed emozionata: “La cosa più bella è riuscire a percepire le emozioni dei cantanti in gara anche perché si esibisono sul palco più importante d’Italia e quindi penso che anche per loro sia una cosa incredibile. Io ero seduta tra il pubblico e mi chiedevo ”ma come fanno?’. Perché il momento prima che inizia la canzone c’è un silenzio tombale. Mi vengono i brividi solo se ci penso ora”.

I big in gara e le preferenze

Tra le varie curiosità svelate da Cecilia, anche i personalissimi preferiti: “Al momento la canzone che mi è piaciuta di più è quella di Diodato. Lui per me è poesia e le sue parole nutrono la mia anima”.

Non solo. Per la sorella di Belen un passaggio affettuoso anche per Mahmood: “Mi è piaciuta da morire anche quella di Mahmood. Sono due generi diversi lo so, ma le mie due canzoni preferite sono queste. Io ho sempre amato la musica interpretata da voci maschili. Molte donne hanno mostrato tanta grinta sul palco però tra le mie preferenze non c’è una cantante donna”.

Di seguito anche un post Instagram della sorella di Belen:

