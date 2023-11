Scintille al Grande Fratello dove anche Fiordaliso non ci ha visto più e ha avuto da ridire un po’ su tutti. Ecco cosa è successo.

Nonostante il carattere forte ma pacato, anche Fiordaliso, alla fine, ha alzato i toni al Grande Fratello. La cantante, infatti, nelle scorse ore ha perso la pazienza e se l’è presa con diversi coinquilini. In particolare con Letizia e Giuseppe, di cui non ha parlato proprio bene in momenti diversi.

Fiordaliso contro tutti al Grande Fratello

Parlando in confidenza con Rosy, Jill e Giselda, la cantante ha detto: “Se è uscita Valentina è perché l’altro ha giocato sporco per rimanere qui dentro (riferendosi a Giuseppe Garibaldi, ndr). Sì, ho detto anche questa cosa nella mia sfuriata in confessionale”. E ancora: “Anche la storia che ha scritto la lettera per Beatrice. Non sarebbe mai voluto uscire e le ha provate tutte, per me è un po’ giocare sporco…”.

Come detto, però, la rabbia e il fastidio della cantante ha coinvolto anche un’altra persona in particolare: Letizia. Fiordaliso si è scatenata parlando con Rosy: “Mi sono anche stancata di proteggere Letizia perdonami, ma proprio basta. Spero non mi chieda più niente perché sbotto. Quindi tenetemela lontana. Mi parla sempre delle stesse cose. Ha 25 anni, ma vivi e smettila con queste paranoie. Forse sono io terra terra, vado con il cuore e l’istinto”.

L’artista ha poi aggiunto per chiudere il suo discorso: “Questa è venuta qui con uno fuori che la faceva star male già mesi fa e ora piange e si dispera. Se deve giocare che giochi e si butti. Stasera ne ho una per tutti! Domani in puntata mi fanno fuori tutti”.

Di seguito anche un recente post su X di un utente che ha raccolto proprio il momento tra la cantante e Rosy Chin:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG