Non ci sono novità sulle condizioni di salute di Fedez che risulta ricoverato in ospedale. Eppure, il rapper sarà in tv per X Factor.

Come sta realmente Fedez? Questa la domanda che in tanti si stanno facendo. Il rapper si trova ricoverato in ospedale, al Sacco-Fatebenefratelli di Milano, dopo due ulcere che gli avevano causato un’emorragia interna importante. Una situazione che sarebbe poi progredita anche dopo una prima operazione con un ulteriore intervento per evitare nuovi sanguinamenti. A destare particolare attenzione, però, è il parallelo che vede proprio Federico coinvolto: infatti, se tutto l’ambiente attorno al marito di Chiara Ferragni tace riguardo le condizioni dell’uomo, lui, invece, si trova protagonista nei palinsesti in tv dato che sarà in onda come giudice a X Factor nelle prossime ore.

Fedez sta male ma è in tv per X Factor

Come detto, al netto del silenzio attorno alle reali condizioni di salute del rapper, in televisione Fedez apparire, felice, contento e carico per X Factor. Infatti, le puntate del noto programma andranno avanti e, essendo registrare, il marito di Chiara Ferragni sarà assolutamente protagonista dietro la mitica scrivania dei giudici.

Questo accadrà almeno per altre tre settimane. Infatti, se Federico non dovessere riprendersi, alcune problematiche potrebbero presentarsi per lo show dal 26 ottobre in poi, data nella quale dovrebbero iniziare le fasi in live.

In questo momento è difficile fare previsioni su cosa accadrà, come resta molto complicato ipotizzare, in caso di mancata ripresa dell’artista, i nomi dei possibili sostituti (si parla già di J-Ax e di Annalisa).

Staremo a vedere cosa succederà, ma soprattutto speriamo che Federico possa riprendersi e, magari, dare il proprio contributo al programma anche nella prossima fase tra tre settimane.

