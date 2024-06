Pizzicati insieme, Fedez e Violeta Toloba hanno fatto parlare. Flirt o no? La modella ha rotto il silenzio dando la sua verità.

Sono settimane molto particolari per Fedez, la cui “vita da single” è finita sotto i riflettori in modo molto forte. Il nome del rapper è stato accostato con tempistiche piuttosto rapide a diverse modelle. Da Garance Authié a Violeta Toloba. Proprio quest’ultima ha deciso, per la prima volta, di rompere il silenzio relativamente al rapporto tra lei e Federico.

Fedez e Violeta Toloba, l’avvistamento

Come detto, e come è noto, dopo aver detto stop al rapporto con Chiara Ferragni, Fedez è stato protagonista di diversi avvistamenti. I più recenti, quelli a Monte Carlo dove il rapper è stato pizzicato con due ragazze diverse, almeno così sembra. La prima era stata Garance Authié mentre la seconda Violeta Toloba. Se in un primo momento il doppio avvistamento era sembrato con la stessa persona, a quanto pare non era così. Infatti, alcune segnalazioni arrivate ad esperti di gossip hanno fatto notare come, appunto, le due dame con cui Federico aveva trascorso le giornate a Monte Carlo erano diverse.

Il rapporto tra i due: parla la modella

I riflettori, quindi, si sono accesi sulle ragazze. A parlare in queste ore è stata la modella spagnola Violeta Toloba, intercettata da Revista Hola. La giovane ha spiegato, per la prima volta, quale sia veramente il suo rapporto con Fedez: “È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto”, ha detto. “L’ho apprezzato molto, è una persona eccezionale. Qualunque cosa faccia, lo sosterrò e saremo sempre amici, con tante risate, esperienze e momenti indimenticabili”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG