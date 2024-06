Ultima puntata di Affari Tuoi per Amadeus che ha salutato il programma e la Rai prima del passaggio al Nove. Con lui in studio anche sua moglie.

Non poteva che concludersi con grande emozione l’esperienza di Amadeus in Rai e ad Affari Tuoi con l’ultima puntata del programma che ha portato il conduttore a ringraziare tutti coloro che hanno lavorato con lui in questi anni di grandi successi. A dare manforte al presentatore, in studio, anche sua moglie, Giovanna Civitillo che lo ha sempre sostenuto.

Con grande garbo e grande emozione ma allo stesso tempo la solita professionalistà, Amadeus ha deciso di congedarsi dalla Rai e da Affari Tuoi e nell’ultima puntata, senza togliere spazio ai concorrenti, ha salutato il proprio pubblico e coloro che hanno lavorato con lui per tanti anni contribuendo al successo della trasmissione che ha ottenuto grandissimi risultati in termini di ascolti: “Ringrazio ogni persona presente in questo studio. Tutti i tecnici, il pubblico, la Rai, Endemol Shine Italy. Tutto il gruppo di lavoro, la redazione, trucco, parrucco e costumi. Tutti. Grazie, grazie, grazie”, ha detto.

Successivamente, lasciando che la puntata andasse avanti come sempre, il conduttore accolto da un fragoroso applauso, ha poi aggiunto sul finale. “Buona estate”. Un modo molto bello e sincero per chiudere al meglio la sua esperienza con “mamma Rai” e il suo pubblico che negli anni lo ha sempre sostenuto come ha fatto anche sua moglie Giovanni, presente in studio anche in questa occasione.

I saluti social

Amadeus, però, ha voluto dare un doppio saluto, anche sui social. Sulla sua pagina Instagram, infatti, il conduttore ha condiviso alcuni contenuti, con un post e delle stories, proprio sull’ultima puntata di Affari Tuoi. Scegliendo come sottofondo la canzone di Mengoni ‘Due Vite’, il presentatore ha semplicemente scritto: “Grazie a tutti Voi”, accompagnando le parole ad una emoticon di un cuore.

Pure “Il Dottore” della trasmissione, figura importante del programma, Pasquale Romano, via Instagram non ha fatto mancare un personalissimo saluto al presentatore scrivendo, con tanto di foto sua e di Ama: “Accussì te ne vai”. Insomma, l’addio del conduttore è stato molto intenso ed emozionante, per il diretto interessato e non solo.

