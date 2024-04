Finalmente, dopo mesi di speculazioni, Fedez racconta la (sua) verità sulla fine dell’amore tra lui e Chiara Ferragni. Ecco cosa ha rivelato!

Finalmente è andata in onda la tanto attesa intervista di Fedez a Belve, programma di Francesca Fagnani e, nonostante le numerose anticipazioni, sono stati tanti i momenti che hanno lasciato gli spettatori senza parole.

Durante l’intervista, il rapper ha rivelato dettagli inaspettati non solo sulla sua vita privata e la sua infanzia, ma soprattutto sulla fine del matrimonio con l’influencer Chiara Ferragni. Ma vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato Federico a Francesca Fagnani.

Fedez rivela la verità sulla fine dell’amore con Chiara Ferragni

Il momento che tutti aspettavano è giunto: la verità sulla fine dei Ferragnez! Ma la Fagnani è partita dal principio, dal loro innamoramento.

“Mia moglie mi ha sicuramente insegnato una cosa importante, cioè che ogni tanto bisogna dire di no, essendo io un povero arricchito io dico sempre di sì. Io a lei, invece, più volte ho tentato di farle aprire gli occhi rispetto alle persone che le stavano di fianco“, questo sembra un chiaro riferimento ai suoi amici e, soprattutto, ai suoi collaboratori più stretti.

“A volte ci sono uscite altre volte un po’ meno. Cosa mi ha fatto innamorare di Chiara? Il sesso. Quando trovi una connessione così è una cosa che raramente ho sperimentato. Forse non lo dovevo dire….potevo dire gli occhi” ha dichiarato Fedez senza freni.

La crisi dei Ferragnez: tutte le risposte

Alla domanda “Posso chiederle quando è finito l’amore?” della giornalista, il rapper ha risposto: “No no può chiedermelo, non voglio parlarne“. Ma ha poi continuato: “Una cosa scatenante? Sono stati tre anni difficili, c’è stata la mia malattia, e purtroppo non abbiamo retto“.

Quando la Fagnani ha chiesto “Anche lei si è sfilato come i brand in un momento così difficile per sua moglie? Lei ha sempre parlato di come Chiara le è stato vicino al di là della malattia“, il rapper ha risposto “Se è una gara a chi è più generoso lei è stata più generosa di me, io ho avuto un cancro mentre lei indagata per truffa, perché mettere sullo stesso piano due cose incomparabili. Se avessi potuto scegliere avrei voluto non riceverla“.

Sul caso Balocco, invece, ha dichiarato: “Io ho una fondazione che è stata controllata dalla testa ai piedi, ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, quello che è emerso è che quando faccio beneficenza perdo soldi, con LoveMi ho perso 1 milione e 200mila euro“.

Infine, avrebbe fatto una chiara frecciatina al manager della moglie, Fabio Maria Damato, dichiarando: “Sono sicuro che non ci sia cattiva fede e a me spiace perchè che lei ha decis di prendersi tutte le responsabilità quando doveva e poteva spiegare che non era tutta colpa sua … ma di uno solo“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG