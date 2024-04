Dopo il caso Balocco e le altre indagini sulla beneficenza, Chiara Ferragni rischia un’altra multa per le uova di Pasqua.

I guai per Chiara Ferragni sembrano non finire mai. Se con la questione della separazione da Fedez il caos della finta beneficenza sembrava dimenticato, adesso con la nuova notizia bomba non si parla d’altro.

Infatti, il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli, ospite a Porta a Porta e a 5 minuti, ha rivelato che è stata aperta una nuova istruttoria per un altro caso simile a quello dei pandori Balocco. La Ferragni rischia un’altra salatissima multa?

Chiara Ferragni: nuova istruttoria per le uova di Pasqua di Dolci Preziosi

Come annunciato dal presidente dell’Antitrust, è stata recentemente aperta una nuova istruttoria nei confronti dell’imprenditrice digitale oltre che dell’azienda Dolci Preziosi per il caso legato alla vendita delle uova di Pasqua.

Secondo Rustichelli si tratterebbe di una “Ipotesi similare a quella del pandoro Balocco“.

Ha, infatti, dichiarato: “A gennaio l’autorità Antitrust, che ha tra le proprie competenze anche la tutela dei consumatori, ha avviato, sulla base di diverse segnalazioni, un altro caso nei confronti delle società di proprietà della signora Ferragni e di una nota azienda dolciaria“.

Inoltre, ha annunciato: “Abbiamo fatto delle perquisizioni insieme alla Guardia di Finanza – nucleo Antitrust che ringrazio del grande lavoro che fa per noi e per il paese. L’ipotesi accusatoria è in sostanza similare a quella del caso del pandoro Balocco e cioè che siano state date false informazioni ai consumatori, ai quali sarebbe stato fatto credere che acquistando le uova di Pasqua griffate Ferragni avrebbero fatto beneficenza“.

Chiara Ferragni e Fedez: le indagini portano a risultati diversi

Anche il marito (ormai ex?), Fedez, aveva effettuato in passato un’operazione simile. Infatti, aveva pubblicizzato le uova di Pasqua dell’azienda dolciaria Valcor annunciando che parte dei proventi sarebbe andata in beneficenza.

In questo caso, il presidente dell’Antitrust ha dichiarato che per il caso di Fedez è stata fatta un’indagine approfondita. Ha, poi, aggiunto: “Anche gli influencer possono fare beneficienza perché il caso è stato archiviato dal momento che Fedez e l’azienda dolciaria Valcor, che avevano detto ai consumatori che acquistando le uova brandizzate Fedez avrebbero fatto beneficienza, la beneficienza l’hanno fatta. Quindi l’Antitrust ha archiviato il caso“.

Andrà così anche per l’influencer Chiara Ferragni?

