Voluto o meno, Fedez è stato protagonista di uno sfottò epico a Chiara Ferragni. Ecco cosa ha fatto sui social in queste ore.

Da una parte Chiara Ferragni che sta cercando di concentrarsi sul lavoro dopo le note vicende che l’hanno coinvolta a seguito dello scandalo pandoro Balocco. Dall’altra, Fedez che sta vivendo una nuova vita, da single, dopo l’allontanamento dalla moglie. Proprio il rapper, in queste ore, è stato protagonista di quello che sembra essere stato a tutti gli effetti uno sfottò alla, quasi, ex moglie…

Fedez, sfottò a Chiara Ferragni

Come detto, in queste ore Fedez è stato protagonista di un curioso momento social che, a tante persone, è parso un vero e proprio sfottò alla Ferragni. Il rapper è tornato a Milano a causa dei suoi numerosi impegni lavorativi e ne ha approfittato per fare un curioso “fit check” molto ironico che ai fan dei Ferragnez è suonato, appunto, come un attacco, più o meno voluto, alla quasi ex moglie.

Nelle stories Instagram di Federico si vede il diretto interessato dire: “Ecco il fit check del venerdì […]”. E poi ancora nella didascalia: “Seguitemi per altri consigli ‘fescion’”. Il look scelto con felpa e jeans era casual ed è per questo che a sorprendere è stato il modo di prensentarsi, esattamente come capita alla Ferragni con i suoi seguaci per mostrare il “look del giorno”.

I mancati auguri a Chiara in tv

Questa ironia di Federico fa seguito ad un altro episodio che ha fatto discutere, quello degli auguri negati alla Ferragni in tv. Il rapper è stato pizzicato dalle telecamere di Pomeriggio 5 nel giorno del compleanno della bella Chiara e invitato a farle gli auguri in diretta aveva risposto stizzito: “Ma perché? Ma secondo te se devo farle gli auguri, glieli faccio personalmente o glieli faccio con te?”.

