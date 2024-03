Fedez torna per le strade di Rozzano, il luogo dove è cresciuto, e mostra ai figli i posti della sua infanzia. Il video emozionante del rapper che fa ritorno alle origini.

Mentre Chiara Ferragni si concentrava sull’intervista di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, il marito Fedez ha deciso di godersi una passeggiata sul viale dei ricordi. Infatti, ha deciso di portare i figli, Vittoria e Leone, a scoprire i luoghi in cui è cresciuto facendo una breve gita a Rozzano.

Il comune di Rozzano, nell’hinterland milanese, è stato il luogo che ha visto crescere il giovane rapper e che ha gettato le basi per il suo stile musicale e per ciò che sarebbe diventato un giorno. Ma andiamo alla scoperta del viaggio emozionante di Fedez.

Fedez: “Back to the roots”

Sulle sue Stories di Instagram, il rapper scrive “Back to the roots“, che significa “Ritorno alle origini” mentre fa un video per le strade di Rozzano.

Per il suo ritorno alle origini Fedez ha deciso di portare con sé anche i suoi figli, che ultimamente sta vedendo di meno a causa della crisi matrimoniale che sta attraversando con Chiara Ferragni.

Come sottofondo alle sue storie si sente la canzone di Paky “Rozzi”. Intanto i bambini corrono felici per le vie della città.

Fedez e Rozzano: un legame indissolubile

Nonostante ormai da anni il rapper viva a Milano, e negli ultimi anni si sia stabilito a City Life, mantiene un profondo legame con la sua città d’origine. Infatti, appena due anni fa il rapper aveva donato ben 130 mila euro destinati alla costruzione di un nuovo skatepark a Rozzano.

Il parco è stato realizzato e aperto nel 2023. Fedez ha dichiarato di voler fare questo gesto per “Partecipare al miglioramento della periferia da cui vengo e di condividere un po’ dei privilegi ottenuti con la comunità a cui mi sento legato“.

