Ore di ansia per Fedez, ricoverato in ospedale. Qualche aggiornamento è arrivato da chi lo aveva operato per il tumore al pancreas.

Non sono certo giorni facili in casa Ferragnez. Nelle scorse ore, infatti, Chiara Ferragni ha dovuto fare ritorno immediato a casa da Parigi, dove si trovava, per stare vicina al marito Fedez. Il rapper, infatti, è stato male ed è stato operato d’urgenza per delle ulcere che gli hanno causa una emorragia interna. Dopo alcuni chiarimenti sulla sua salute, dati proprio dal diretto interessato, ecco le parole del medico che lo aveva operato per un tumore neuroendocrino del pancreas a marzo 2022.

Fedez, come sta: parla il medico che l’ha operato al pancreas

Intervistato da Adnkronos, Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, che nel marzo 2022 aveva operato proprio Fedez per un tumore neuroendocrino del pancreas, ha spiegato quelle che sono le informazioni in suo possesso sul rapper e quale potrebbe essere il decorso medico dopo questa emergenza.

“La durata del ricovero in questi casi dipende dalle condizioni generali del paziente. Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell’emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso. Ritengo che al massimo entro una settimana possa essere a casa, se non prima”, ha detto il medico.

Il dottor Falconi, però, ha anche tenuto a precisare: “Io ho notizie indirette e posso ricostruire il caso solo attraverso quello che naturalmente siamo venuti a sapere, perché il nostro è anche un rapporto affettivo e lui si è messo in contatto con noi anche per sapere cosa fare”. Ad ogni modo il medico ha rassicurato che il rapper sia “seguito benissimo dai colleghi del Fatebenefratelli”.

Di seguito, invece, uno dei più recenti post Instagram dell’artista con tutta la famiglia che, sicuramente, ora è al suo fianco pregando per una pronta guarigione:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG