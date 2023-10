Durissimo attacco ai danni di Antonino Spinalbese, preso di mira per il suo “ruolo” nel mondo dello spettacolo e non solo.

Si torna a parlare di Antonino Spinalbese, ma questa volta non per qualcosa che ha fatto o per qualche vicenda di cuore. Infatti, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, nonché padre della piccola Luna Marì ed ex volto del GF Vip, è stato preso di mira direttamente da Dillinger, il media creato da Fabrizio Corona. Parole durissime verso l’hairstylist che, di fatto, è stato accusato di “non fare nulla”.

Il duro attacco ad Antonino Spinalbese

“Da quando è apparso nel panorama dello spettacolo, tutti lo conoscono come l’ex compagno di Belen Rodriguez e come il padre di Luna Marì. Ma cosa ha fatto, prima di essere abbandonato nel dimenticatoio tra i suoi tanti fidanzati?”. Questa la domanda che si è posto Dillinger prima di partire con la ricostruzione della vita di Spinalbese.

Il media creato da Corona ha descritto la vita, privata e lavorativa del classe 1995 parlando di lui prima modello e poi come hairstylist.

Tra i vari passaggi che si leggono nell’analisi, piuttosto dura, verso Spinalbese, anche il modo in cui avrebbe conosciuto Belen, in uno dei saloni più importanti di Milano, quello di Aldo Coppola in Corso Garibaldi.

Nel ricostruire la vita lavorativa dell’uomo si arriva fino al GF Vip e ad una conclusione decisamente forte: “Ad oggi, l’unico nome infatti che gli si addice è sempre EX DI BELEN, oltre che nullafacente. Insomma negli anni, il latin lover sconclusionato, non è riuscito a scegliere una professione e tantomeno un’altra donna. Quindi Antonino ma che lavoro fai? Arranchi aspettando una chiamata che ti cambi la vita o Belen ti passa gli alimenti?“, si legge nella descrizione dell’uomo fatta da Dillinger con tanto di quesito per i suoi lettori.

Parole che non faranno affatto piacere al diretto interessato…

Di seguito anche il post Instagram col duro attacco verso l’ex gieffino:

